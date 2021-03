Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Mariglianella

A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1265-1321) in tutta Italia si tengono celebrazioni in alla memoria del “Sommo poeta”. Il Comune di Mariglianella retto dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, per questo Settecentenario ha promosso un “Concorso letterario per studenti destinato agli alunni delle classi seconda e terza della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di Mariglianella singolarmente o come gruppi o come classe”, come deciso dalla Giunta Comunale con la Delibera n. 19 del 12 marzo 2021.

L’originale iniziativa culturale, nella forma del concorso intitolato “Dante e l’amore”, è nata da un’idea del Consigliere Comunale, Giovanni Corbisiero, ed ha trovato immediato positivo riscontro del Sindaco Russo, immediata condivisione dell’Amministrazione Comunale ed avvio delle competenti procedure per la sua realizzazione a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott. Francesco Principato.

Per rendere omaggio attraverso variegate opere creative ispirate all’autore della “Divina Commedia” la platea dei partecipanti, come indicata nell’avviso e nel regolamento del Concorso letterario “Dante e l’amore”, esclusivamente della popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci”, dovrà consegnare, entro le ore 18.00 del 31 maggio 2021, gli elaborati prodotti a scelta in una di queste tipologie: Canzone; Disegno; Poesia; Riscrittura creativa di un passo della Divina Commedia; Sceneggiatura di una rappresentazione teatrale; Tema; Video.

Tali opere, rese anonime per le operazioni di selezione, saranno esaminate da una giuria qualificata, composta da esperti dell’educazione, della letteratura e della critica ed il cui giudizio finale è insindacabile,

La premiazione avverrà nell’autunno del 2021 nei modi e nei tempi che saranno comunicati dal Comune di Mariglianella e nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti nel giorno della stessa premiazione.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo ed il Consigliere Comunale, Giovanni Corbisiero, hanno dichiarato: “Nel ricorrente Settecentenario della morte di dante Alighieri, abbiamo ritenuto opportuno celebrare la figura e l’opera del “Sommo poeta” con un Concorso letterario a lui dedicato, promosso ed organizzato da questa Amministrazione Comunale. Crediamo nel protagonismo e nella creatività delle ragazze e dei ragazzi del nostro paese e non vediamo l’ora di scoprire in che modo affronteranno il tema dell’amore in Dante. La crescita culturale è centrale nella vita di ogni comunità ed è per questo che moltiplicheremo gli sforzi per rendere Mariglianella un punto di riferimento per l’intero territorio”.