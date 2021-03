Riceviamo e pubblichiamo

La Comunità di Brusciano piange la morte di Brigida Castaldo, deceduta all’età di 69 anni nel pomeriggio del 18 marzo 2021. Il sociologo Antonio Castaldo, dell’Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali, Iesus, nel ricordare con grande stima: “la Signora Brigida impegnata attivamente, in una lodevole esperienza di civismo in politica, come Assessore all’Igiene e Sanità dell’Amministrazione Comunale di Brusciano, retta dal Sindaco Avv. Luigi Travaglino (1993-1997). La sua vocazione educativa l’ha vista poi svolgere con successo la docenza scolastica, mentre privatamente, sempre con garbo, riservatezza e umiltà sosteneva opere di carità, nella devozione di Sant’Antonio di Padova. Sempre al centro della sua amata famiglia, ora di lei resta un ricordo indelebile, nei suoi cari, in chi l’ha conosciuta e nell’intera Comunità di Brusciano”, esprime a nome personale, familiare e di tutta la Comunità di Brusciano, le condoglianze all’intera famiglia: al marito, Salvatore Terracciano; ai figli, Giovanni, Giuseppe, Angela Maria e Guglielmo; alle nuore, Antonietta Capasso e Annamaria Damiano, ai nipoti, Ilaria e Martina Lourdes, ai cognati, nipoti e parenti tutti che, affranti, hanno dato il triste annuncio.

Le Esequie muoveranno il 19 marzo 2021, alle ore 16:00, dalla casa dell’estinta, in Via Cucca n. 103 a Brusciano, per la Parrocchia di San Sebastiano Martire.

Nel rispetto del protocollo governativo di sicurezza anti-contagio da Covid-19, l’ingresso in Chiesa è limitato ad un ristretto numero di partecipanti con mascherina.