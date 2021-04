Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Mariglianella.

L’Amministrazione Comunale di Mariglianella guidata dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, sta implementando i servizi dicomunicazione pubblica nell’ottica del miglioramento dei rapporti con i cittadini. Su suggerimento del Consigliere Comunale, Giovanni Corbisiero, l’App Municipium ha debuttato a Mariglianella e sta permettendo ai sempre più numerosi cittadini di accedere a news o di effettuaresegnalazioni, il tutto con lo smartphon.

Il Comune di Mariglianella intensifica il contatto con la cittadinanza, grazie ai dispositivi Apple, Android, Huawei, ed alla suddetta app che è scaricabile gratuitamente da parte ditutti i cittadini. Questo innovativo servizio permette aggiornamenti in tempo reale, su eventi, calendario raccolta differenziata, punti di interessi, informazioni di protezione civile, conoscenza delle emergenze e delle comunicazioni urgenti con notifica “push” e molto altro ancora inerente le attività dell’Ente Locale di Mariglianella.

L’app è disponibile per questi dispositivi: Apple, https://apple.co/31xlsTa; Android, https://bit.ly/3rAUAw0; Huawei, https://bit.ly/3czpTTN.

In ogni momento su questa app si possono attivare i servizi ed i moduli che si preferiscono.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo ed il Consigliere Comunale, Giovanni Corbisiero, hanno riscontrato “l’alto gradimentodell’App Municipium a Mariglianella che permette di migliorare la qualità della comunicazione istituzionale ed instaurare nuovi rapporti con i cittadini che stanno già sperimentando positivamente questa nuova modalità, in modo gratuito e semplice, rapido ed efficace. Questa Amministrazione Comunale colloca così, con successo unnuovo tassello nel processo di ottimizzazione della macchina comunale, in sintonia con le linee programmatiche del mandato elettorale. Da questo mese, per garantire un costanteaggiornamento sulle novità del Comune, abbiamo attivato l’App Municipium ulteriore strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Mariglianella”.