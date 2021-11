Mariglianella ha un nuovo Puc: l’ok della giunta

Mariglianella Nuovo Piano Urbanistico Comunale PUC adottato dalla Giunta Comunale.

Riceviamo e pubblichiamo

Mariglianella – L’Amministrazione Comunale di Mariglianella, guidata dal Sindaco Dott. Arcangelo Russo, avente come Assessore all’Urbanistica, Felice Porcaro, raggiunge un altro importante traguardo con il nuovo Piano Urbanistico Comunale. Le procedure erano state avviate circa due anni fa, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e coerentemente alle previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale, per una nuova Pianificazione Urbanistica Comunale.

I lavori per la redazione del P.U.C., per la stesura di tutti gli atti tecnici necessari all’adozione e alla sua successiva approvazione, vedevano l’attivazione dell’Ufficio di Piano i cui componenti assumevano il competente incarico professionale su Determina di conferimento n. 84 del 27 marzo 2019 del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, Ing. Arcangelo Addeo.

Intanto presso la Casa Comunale di Mariglianella, si tenevano incontri per la partecipazione iniziale alla “Formazione del Piano Urbanistico Comunale”, quelli territoriali con la Cittadinanza e tematici con il mondo economico ed imprenditoriale ed ancora con l’Associazionismo culturale, civile e religioso. La Conferenza interistituzionale di pianificazione urbanistica CIPU vedeva la partecipazione degli Enti sovraordinati ed equiordinati. La Giunta Comunale, con delibera n. 79 del 28 dicembre 2020, addiveniva alla “Presa d’atto del preliminare di Piano e del rapporto preliminare ambientale (RPA) e avvio delle consultazioni”.

Questa settimana, martedì 9 novembre 2021, la Giunta Comunale con la Delibera n. 74 ha adottato il “Piano Urbanistico Comunale (PUC). Adozione ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.e. e del Regolamento 5/2001”.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, ha così espresso la sua soddisfazione e quella dell’intera Amministrazione Comunale: “Mariglianella ha un nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale), l’ultima modifica risaliva a 1983. Il nuovo piano regolatore è stato adottato martedì nella seduta di Giunta Comunale. La pianta del nostro paese è stata modificata dedicando soprattutto attenzione allo sviluppo produttivo, quindi, alla possibilità di creare nuovi posti occupazionali. Abbiamo previsto nuove strutture pubbliche, nuove aree verdi attrezzate e la possibilità di costruire nuove strutture sportive pubbliche o private. Inoltre, abbiamo pensato di potenziare la rete stradale per favorire una migliore viabilità nel nostro paese. Sono davvero soddisfatto del lavoro di tutto l’ufficio tecnico coordinato dall’ingegnere Arcangelo Addeo. Ringrazio anche l’Assessore all’Urbanistica Felice Porcaro per le idee e per il lavoro svolto ed iniziato con la vecchia amministrazione”.