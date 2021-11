S.Giuseppe, scappa dalla polizia: addosso ha la droga, nel garage auto rubata a Somma

San Giuseppe Vesuviano – Sorpreso con la droga e arrestato, nel garage ha pure auto rubata a Somma Vesuviana.

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Santa Maria la Scala un uomo che, una volta sceso da un’auto, si è allontanato verso un edificio ed è ritornato consegnando qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

L’uomo, poco dopo, ha ripreso la marcia in direzione di via Mattiulli ma è stato bloccato e trovato in possesso di tre involucri contenenti 1,8 grammi circa di cocaina, una stecca di hashish del peso di circa 1,7 grammi e 270 euro; inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione in via Santa Maria la Scala dove hanno rinvenuto 2 portiere di auto, 3 autoradio, un navigatore satellitare, altre 2 buste contenenti 100 grammi circa di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Infine, nel garage in uso all’uomo, hanno trovato un’autovettura risultata rubata lo scorso 29 ottobre a Somma Vesuviana e 5 motori di auto completi.

A.A., 43enne di San Giuseppe Vesuviano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per riciclaggio; infine, il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.