Mariglianella, al via il servizio di trasporto per studenti con disabilità. La misura è destinata agli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado Mariglianella, 17/02/2025 – Prende il via il nuovo servizio di trasporto destinato agli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Mariglianella. Sul sito istituzionale dell’ente https://www.comune.mariglianella.na.it/ è disponibile l’avviso pubblico con i requisiti e le modalità, oltre che il modello di domanda necessario per richiedere l’accesso al beneficio.

In particolare, il servizio è destinato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 1. Residenza anagrafica nel Comune di Mariglianella (NA) 2. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea con permesso di soggiorno o carta di soggiorno 3. Figli con disabilità fiscalmente a carico e convivente con almeno uno dei due genitori.

I figli, con riconosciuta disabilità e connotazione di gravità, ai sensi della Legge 104/1992, Art. 3, Comma 3, dovranno essere frequentanti, nell’anno 2025, la scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria di I grado. Il Sindaco Arcangelo Russo e il Consigliere delegato Giovanni Corbisiero hanno dichiarato: “Con il servizio di trasporto destinato agli studenti con disabilità aggiungiamo un nuovo tassello nell’impegno della nostra amministrazione per la promozione e il sostegno del diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi di Mariglianella. La scuola rappresenta un elemento centrale nelle scelte e nell’azione amministrativa. Ne sono testimonianza gli investimenti e gli interventi realizzati in questi anni, a cui presto se ne aggiungeranno di nuovi.”