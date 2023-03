Camion capovolto perde carico gas, chiuso l’Asse Mediano

A causa di un veicolo pesante capovolto, con conseguente perdita di gas, è stata provvisoriamente chiusa ieri pomeriggio la strada statale 162 “Asse Mediano al km 4,700 in località Qualiano. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.

Il traffico è stato chiuso deviato in loco sulla viabilità alternativa. Sempre sulla statale 162, a causa di un incidente, al km 3,800 in località Giugliano in Campania, è stata chiusa la carreggiata in direzione della ss 7 IV ” Lago Patria”. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due moto.

Foto tratta da pagina fb Terra Mia