Torre del Greco – Follia nella città corallina dove una lite tra donne si è trasformata in Far West: 3 ricoverate e deferite, ci sono anche madre e figlia. All’origine della zuffa – stando ad alcune testimonianze – c’è un matrimonio contestato da una delle due famiglie.

Accantonando i pettegolezzi e le voci di paese e attenendoci alla nuda cronaca, ci sono tre denunce alla Procura. I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno infatti deferito a piede libero per rissa tre donne del posto: una 45enne che dovrà rispondere anche di e porto abusivo di arma da taglio e madre con figlia di 43 e 15 anni. I carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Nazionale.

La 45enne – per futili motivi – ha litigato con le altre 2 donne, madre e figlia. Il litigio è sfociato in una vera e propria zuffa caratterizzata da schiaffi e graffi. Durante le fasi concitate della rissa la 45enne estrare un coltello e minaccia le due che approfittano di un momento di distrazione e si allontanano a bordo del proprio scooter. I Carabinieri arrivano giusto in tempo per fermare lo scooter, allertare il 118 e ricostruire la vicenda.

Le protagoniste, medicate all’ospedale Maresca di Torre del Greco, ne avranno per 10 giorni a causa delle lievi lesioni riportate