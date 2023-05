L’Ente Parco nazionale del Vesuvio e l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR organizzano, in occasione delle giornate mondiali delle Api (20 maggio) e della Biodiversità (22 maggio), nell’ambito del progetto BeeVesuvius: Impollinatori e servizi ecosistemici nel Parco Nazionale del Vesuvio, le “Giornate tecnico-scientifiche per la biodiversità degli impollinatori”, che si svolgeranno nei giorni 22, 23 e 24 maggio c.a. presso il Museo dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio in Boscotrecase (NA) e presso la sala conferenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante in Portici (NA).

L’evento rientra, inoltre, tra le iniziative programmate per la celebrazione del Centenario del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e per la comunicazione e disseminazione di risultati di due azioni di sistema di cui l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio è partner, insieme ad altri parchi nazionali:

Sistema di valutazione e raccolta dati della presenza e diversità degli impollinatori, secondo gli standard del Network Nazionale della Biodiversità”;

Applicazione di metodologie per il monitoraggio degli impollinatori e per la valutazione dei servizi ecosistemici legati all’impollinazione negli agroecosistemi.

“Sarà una tre giorni importante dal punto di vista scientifico – dichiara il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, l’Avv. Raffaele De Luca – su un tema strategico per la biodiversità, quale è lo stato di conservazione degli impollinatori, insetti che svolgono una funzione indispensabile per la flora, l’agricoltura e in generale per la vita sul nostro pianeta, ma che sono gravemente minacciati dall’inquinamento.”

“Le Giornate per la biodiversità degli impollinatori – commenta il direttore dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Stefano Donati – saranno una importante occasione di discussione e di approfondimento, tra i tanti attori istituzionali interessati in queste azioni di sistema, per fare il punto, con gli altri Enti parco e i principali esperti del mondo della ricerca, sulle conoscenze i monitoraggi e lo stato di conservazione degli insetti impollinatori, e proporre ulteriori attività in collaborazione con tutto il partenariato”.

“Le giornate tecnico-scientifiche per la biodiversità degli impollinatori – dichiara il Direttore dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR, dott. Mauro Centritto – saranno un momento importante di confronto sulle attuali conoscenze dello stato di conservazione delle popolazioni di impollinatori come elementi essenziali degli ecosistemi naturali e agricoli”.