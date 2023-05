Marigliano, grande partecipazione per i giochi studenteschi

Marigliano, giochi studenteschi: “Centoventi studenti in gara al PalaNapolitano” per la dir giorni del 18 e il 19 maggio.

Sul podio della prima edizione post Covid dei giochi studenteschi gli studenti che frequentano le superiori al Manlio Rossi Doria, che ha vinto il torneo di Volley, ed al Liceo Colombo che ha conquistato la vittoria per il basket.

Per le scuole secondarie di primo grado si sono classificati, invece, gli alunni

della Elia Aliperti per la pallavolo e quelli della Dante Alighieri per la pallacanestro.

In tutto 120, gli studenti che hanno partecipato alle gare che si sono svolte al PalaNapolitano ieri ed oggi.

L’appuntamento è per il prossimo anno “quando – ha annunciato l’assessore allo cultura Adolfo Stellato – metteremo in campo nuove iniziative per dare ancora più sprint ad una kermesse che ha riscosso entusiasmo e partecipazione. Ringrazio i dirigenti scolastici per aver collaborato e per aver partecipato attraverso una delegazione di alunni ad un momento che ha esaltato i veri valori dello sport”.

“Sono queste – ha evidenziato il sindaco di Marigliano Peppe Jossa – le occasioni che contribuiscono a rafforzare il sentimento di appartenenza ad una comunità e che esaltano valori importanti come la condivisione degli obiettivi ed il gioco di squadra. Continueremo ad incentivare progetti che mettano al centro i nostri giovani, risorsa preziosa per il futuro della nostra città”.