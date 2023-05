Brusciano, scuola e Comune su Sentieri di Legalità

BRUSCIANO – A Brusciano, venerdì 19 maggio 2023, ragazze e ragazzi delle classi seconde della scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “De Ruggiero-De Filippo”, diretto dalla Professoressa Maria Marino, hanno partecipato all’ultimo incontro previsto per il progetto “Percorsi di legalità”. Come annunciato da manifesti e volantini intestati al Comune di Brusciano e alla Città Metropolitana di Napoli, presso la Palestra del plesso scolastico “De Ruggiero” c’è stato l’incontro con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco, Avv. Giacomo Romano, ed il suo Vice, Avv. Salvatore Travaglino, l’Assessore alla Cultura, Legalità e Gentilezza, Monica Cito, con la Presidente del Consiglio Comunale, Felicetta Frattini insieme al suo Vive, Dott. Giovanni Auriemma, ed altri Consiglieri Comunali, il Dirigente comunale del Settore Politiche Sociali, Dott. Renato Grimaldi, ed il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Antonio Di Maiolo. Erano presenti i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Caserma di Brusciano con il Comandante, Maresciallo Marco Di Palo, e fra i relatori, il Tenente Alessandro Gagliano, Comandante Norm e Vice Comandante della Compagnia di Castello di Cisterna il cui Comandante è il Maggiore Pietro Barrel. Ed ancora, fra i relatori, il Dott. Giuseppe Centomani, Dirigente del Centro Giustizia Minorile Campania; la docente Giuseppina Iossa, Presidente del Rotary Club Marigliano Adrianea; l’artista Alessandro Cavaliere, Presidente dell’Associazione Mithrill Art ODV.

La platea di studenti accompagnati dai loro docenti era presente al cospetto della loro Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Marino mentre vi erano, del mondo dell’associazionismo, la docente Milena Pastena della “Rosa Bianca”; Gianluca Castaldo di “Mithrill Art”; la Presidente della “Casa di Pat”, Chiara Sena; alcuni volontari della Onlus “SAMA” insieme alla loro Presidente, Maria D’Amore; Marinella Braccolino e Alessandra Ruggiero di “Nati per Leggere Campania”. In apertura l’esplosione di gioia degli giovanissimi e l’ammirazione degli adulti ha salutato l’ingresso della sorpresa artistica concretizzatasi nella persona dell’attore Artem Tkachuk che ha interpretato il personaggio “Pino”, dell’immaginario Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, nella serie televisiva “Mare Fuori” prodotta da Rai Fiction e Picomedia, https://www.youtube.com/watch?v=vb4KEWTp2jE .

A condurre l’incontro educativo è stato il giornalista del “Mattino” Nello Fontanella il quale ha esordito sottolineando la «forza della prevenzione e delle regole per vivere nella legalità». Dopo l’introduzione dell’Assessore alla Legalità e Gentilezza, Monica Cito, la quale ha ringraziato tutti gli intervenuti e l’ospitante istituzione scolastica https://www.youtube.com/watch?v=3BwFu8Mzrtg , c’è stato il saluto del Sindaco, Avv. Giacomo Romano, il quale ha rimarcato il crescente impegno dell’Amministrazione Comunale a favore dei giovani di Brusciano, https://www.youtube.com/watch?v=AHDLj7pknQY , ed a seguire l’intervento rivolto ai giovani “Semi del Futuro” del primo relatore, il Dirigente del Centro Giustizia Minorile Campania, Dott. Giuseppe Centomani, https://www.youtube.com/watch?v=Yyg6wBtqQa8 .

La Presidente di “SAMA”, Maria D’Amore, dopo aver raccontato della positiva esperienza in corso di un caso di messa alla prova presso la sua associazione che si occupa del mondo dei portatori di handicap e di loro diritti, ha concluso il suo intervento distribuendo i “Sorrisi” confezionati dagli stessi utenti del suo centro. Un gruppo di ragazze e ragazzi, affiancati dalla Prof.ssa Di Maio, ha presentato alcuni lavori prodotti nel corso di questo progetto come “Intervista impossibile alla Mamma di Pappino Impastato, Felicia Bartolotta” e “I Falsi Miti della mafia”. Il Tenente dei Carabinieri, Alessandro Gagliano, Comandante Norm e Vice Comandante della Compagnia di Castello di Cisterna, ha invitato considerare la bellezza in tutti gli aspetti della vita, personale e sociale, che è pienamente vissuta quando è governata dalla legalità e dai benefici che da essa si ottengono, https://www.youtube.com/watch?v=xLWHzaNUjb4 .

La Prof.ssa Giuseppina Iossa, Presidente del “Rotary Club Marigliano Adrianea” ha interagito con la platea scolastica per connotare di vissuto la concettualizzazione linguistica del percorso umano sui sentieri di legalità, https://www.youtube.com/watch?v=zm2mOG8NgqY . C’è stato poi l’intervento, concluso con una sua poetica lettura, https://www.youtube.com/watch?v=–fYrj7R9JQ , del Presidente dell’Associazione “Mithrill Art” Alessandro Cavaliere, reduce, insieme all’Amministrazione Comunale ed al mondo dell’associazionismo e dei cittadini residenti della intitolazione, avvenuta ieri 19 maggio 2023 a Brusciano, del “Rione Giuseppe Impastato detto Peppino” per l’eliminazione della petulante, anonima e discriminante indicazione “Quartiere 219” che trova nelle carte del patrimonio pubblico abitativo derivazione dalla legge n. 219 del 14 maggio 1981 di ricostruzione dopo il terremoto del 23 novembre del 1980. Infine ci sono state le conclusioni del Vice Sindaco di Brusciano, Avv. Salvatore Travaglino, affiancato dall’Assessore Monica Cito, https://www.youtube.com/watch?v=1JdAzWxw1mk , mentre il Sindaco Avv. Giacomo Romano correva ad assolvere altri impegni presso la Casa Comunale di Brusciano. Tutte quante le immagini qui proposte sono state riprese dal sociologo e giornalista Antonio Castaldo e postate sul web da Giuseppe Pio Di Falco per IESUS, Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali e “Umanitas Viva” di Napoli.

