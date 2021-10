Lavori abusivi e tetto d’amianto, doppio stop dopo sopralluogo dei vigili

MARIGLIANO – Nella giornata di lunedì gli agenti della polizia locale di Marigliano diretti dal Maresciallo Ardolino, sotto il comando del Maggiore EMILIANO NACAR, unitamente al personale dell’Ufficio Tecnico del comune, hanno effettuato una verifica presso un’abitazione dove in precedenza era già stata disposta la sospensione dei lavori, seguiti senza alcun titolo abitativo.

Nel corso del nuovo sopralluogo è emerso che era in corso la realizzazione di un sottotetto del tutto abusivo. Inoltre, durante le verifiche è stato scoperto che il tetto dell’abitazione , era coperto da lastre ondulate presumibilmente in cemento amianto.

Pertanto, gli agenti, procedevano al sequestro delle opere che si stavano realizzando senza alcun titolo abilitativo e il proprietario veniva denunciato per il reato di abuso edilizio. Per quest’ultimo c’era anche la diffida a non rimuovere la copertura in amianto non prima che venisse informata l’Asl e l’ufficio ambiente territorialmente competente.