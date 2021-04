Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Oltremarigliano

L’associazione culturale Oltremarigliano – che da più di trent’anni è presente ed opera nel tessuto cittadino e provinciale – in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II e l’Assessorato alla Cultura della città di Marigliano ha organizzato una giornata dedicata al professore Aldo Masullo protagonista della filosofia italiana del ‘900 – già socio onorario dell’associazione – scomparso il 24 aprile del 2020.

Il professore Masullo era stato già ospite dell’associazione in occasione del Festival della filosofia “Risonanze Filosofiche” organizzato nel luglio del 2018.

L’evento si terrà venerdì 23 aprile

e – dato il protocollo vigente – sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook dell’associazione.

Due saranno i tavoli tematici della giornata:

il primo previsto per le 16.30 e il secondo per le 18.00 entrambi coordinati dal prof. Francesco Prudente e da Antonio Porcelli (membri dell’associazione ed ideatori dell’iniziativa).

Parteciperanno alla giornata alcuni dei massimi studiosi napoletani ed italiani che sono stati allievi del grande maestro della fenomenopatia.

Tra questi citiamo Eugenio Mazzarella, Bruno Moroncini, Giuseppe Cantillo, Felice Ciro Papparo, Anna Donise, Paolo Augusto Masullo, Pino Ferraro e l’ex assessora alla cultura della città metropolitana di Napoli Nino Daniele.



“Aldo Masullo non è stato solo un grande filosofo ma a tutti gli effetti un precursore di un nuovo modo di pensare: il dialogo. Il professore, sempre disponibile ed aperto al confronto, non si è mai sottratto alle sfide del proprio tempo ed ha mostrato un amore empatico verso le giovani generazioni che per lui rappresentavano la speranza per costruire una società migliore”.

Queste le parole della professoressa Rosa Anna Quindici presidente dell’associazione Oltremarigliano.

(fonte foto: rete internet)