Ladri senza scrupoli: rubati regali sotto l’albero di una bimba di 4 anni

Casamarciano – E’ stato un natale amaro per una famiglia di Casamarciano, nel Nolano. Infatti nel giorno dell’antivigilia un ladro si è intrufolato in casa loro portando via il regalo di una bambina di 4 anni che era stata adagiato sotto l’albero decorato, una bambola. Ha portato via soprattutto a quella bambina e suo padre il ricordo di una madre ed una moglie scomparsa prematuramente rubando la fede nuziale.

L’episodio è stato segnalato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli da una cittadina amica delle vittime del furto che su Facebook ha scritto:

“Sono molto arrabbiata e voglio ancora pensare che una buona umanità esiste. Spero che tante persone possano condividere e leggere questo post per colpire la coscienza della persona in foto. Questo tale è entrato in casa di un mio amico derubandolo. Ma non è questo il problema, purtroppo sono cose che accadono. Questo signore ha rubato una fede lasciata sul comodino, la fede della mia amica Elena, che tanto amavamo. Elena non c’è più e quella fede era un simbolo di amore eterno. Per questa persona è solo oro, lo immagino, ma spero che condividendo all’infinito questo post, possa riconoscersi e passarsi quello che si dice ‘la mano sulla coscienza ‘. Caro signore che sei entrato in quella casa il 23 dicembre a Casamarciano (NA), rubando anche una bambola messa sotto l’albero di una bambina di 4 anni che non ha più la mamma, mi rivolgo a te, restituisci quella fede, te ne prego. Fa che sia Natale per tutti.”.

“L’ennesimo episodio che testimonia la spregiudicatezza e l’infamia di questi soggetti che vivono depredando il prossimo e violando l’intimità del focolare domestico.”- dichiara Borrelli-“ Niente e nessuno è più al sicuro, neanche i ricordi cari. Come chiediamo da tempo serve un nuovo piano sicurezza messo in atto concretamente. Vogliamo più agenti, più vigilanza e condanne più severe.”