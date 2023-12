Marigliano – Un incendio, stamattina, poco prima delle sei, ha distrutto un’auto e ne ha danneggiata un’altra.

E’ successo a Marigliano in via San Francesco, all’interno del parco CerCal. In fiamme una Peugeot, completamente distrutta, in uso ad una 45enne, e un’Audi, danneggiata solo la fiancata destra, di proprietà di un 56enne di origini ucraine.

Entrambi sono incensurati. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco.