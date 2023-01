Ladri rubano cassaforte dal Comune ma è vuota

ERCOLANO – Portano via una cassaforte dagli uffici del Comune ma e’ vuota: e’ accaduto la scorsa notte a Ercolano.

Da una prima ricostruzione, uno o più ladri avrebbero forzato una porta d’ingresso dell’ edificio Palazzo Borsellino e sarebbero entrati nei locali al piano terra che ospitano l’ufficio Anagrafe. Una volta dentro, si sarebbero diretti verso l’ufficio dove è custodita la cassaforte, portandola via. La cassaforte non conteneva nulla, perché nella giornata di ieri si era provveduto al versamento periodico dei contanti incassati per il rilascio dei documenti. Sull’ episodio indagano i Carabinieri della locale tenenza.

“E’ vergognoso quanto accaduto la scorsa notte a Palazzo Borsellino, dove dei delinquenti e farabutti si sono introdotti negli uffici comunali per sottrarre la cassaforte, peccato per loro che all’interno non ci troveranno nulla” commenta Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci. “Un gesto che offende tutta la nostra comunità. Sono sicuro che le forze dell’ordine individueranno i responsabili di questo vile gesto”.