Ladri distruggono pizzeria per portare via la cassa

VOLLA – La notte tra il 30 ed il 31 gennaio scorsi una banda di ladri composta da sei uomini ha assaltato una pizzeria a Volla. Dopo aver scassinato la saracinesca e la porta di ingresso, si sono introdotti nel locale ed hanno forzato il registratore di cassa per portarne via il contenuto.

Ingenti sono i danni che hanno causato come ha raccontato il proprietario dell’attività che si è rivolto al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Ho aperto questa pizzeria soltanto 3 mesi fa e la scorsa notte me la hanno devastata in totale padronanza del territorio e mi hanno fatto circa 10 mila euro di danni. Può mai essere che in un territorio pieno di attività come Volla non ci sia un controllo più assiduo?”

“Quando si decideranno a rinforzare il sistema di sicurezza, implementando il numero di agenti presenti sul territorio, sarà sempre troppo tardi. Noi stiamo lanciando l’allarme da tempo ma sembrano siano parole gettate al vento”- ha dichiarato Borrelli.

video: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1061302691763095