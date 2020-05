La storia di Suor Maria del Calvario: esempio di carità e altruismo

Tanti, ancora oggi, sono i ricordi legati a Suor Maria, soprattutto delle consorelle che le vissero accanto. La melodia del suo spartito riprendeva sempre gli stessi accordi del preludio: spirito missionario, gioia, disponibilità, carità.

Suor Maria del Calvario, al secolo Carmela Polo, nacque il 16 novembre 1924 a Somma Vesuviana in via Termini nei pressi dell’antica cupa di Nola da Aristide, decorato di guerra in pensione, e da Elisa Allocca. Purtroppo, la giovanissima mamma sarebbe morta dodici giorni dopo per complicazioni post partum. La bimba, inizialmente data in adozione, troverà, successivamente, nella seconda mamma tutte le cure e tutto l’affetto possibile. La sua, però, non fu una famiglia ricca, soprattutto in tempo di guerra, ma possedeva tutta quella ricchezza da suscitare invidia ai potenti della terra, come riferisce la consorella Suor Maria Iesu Esposito Alaia. In quella famiglia, ormai ingrandita con l’arrivo di altri figli, regnava la pace, l’amore e la gioia: tutti valori insostituibili, derivati da una fede incrollabile nella Divina Provvidenza. Carmela, insomma, fu amata senza alcuna distinzione tra figli e figliastri. A sedici anni iniziò a frequentare la Gioventù Cattolica della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Somma, dove ebbe la fortuna di poter confrontarsi con la formidabile figura del parroco Don Luigi Prisco. Il 13 settembre del 1951, la chiamata di Dio con l’ammissione nella Sacra Famiglia di Bordeaux: un istituto religioso di diritto pontificio, fondato nel 1820. Dopo il primo anno di noviziato, pronunciò i primi voti il 26 settembre del 1953 e la professione perpetua tre anni dopo. La sua prima missione fu quella di Monteleone di Spoleto, dove rimase fino al 1981, con un’interruzione dovuta ad un’operazione all’ulcera gastro-duodenale ed alla convalescenza a Roma. A Monteleone, accanto al parroco Don Angelo Corona, si occupò di fare catechesi: per valli e per montagne, entrambi raggiungevano le piccole contrade, dove portavano sollievo alle povere famiglie attraverso la celebrazione eucaristica. Suor Carmela sapeva, inoltre, col suo sorriso e la sua giovialità, avvicinare la gente a Dio. E che dire del piccolo armadio farmaceutico – come riferisce Suor Maria Luisa Paglione – di cui fu responsabile per vari anni. Era un umile, ma prezioso servizio, per chi non aveva mezzi per recarsi nelle farmacie di Norcia o di Cascia, ben lontane. E fu proprio a Monteleone che Suor Maria conobbe il Professor Caltagirone, allora giovane medico, che l’avrebbe seguita nella sua fragile salute per tutta la vita. Un’altra tappa fondamentale della sua vita missionaria fu a Lunghezza, zona di Roma, dove rimase dal 1981 al 1994. Anche qui sempre disponibile, rimase positiva nei rapporti comunitari, pur nel suo stato di sofferenza. Era serena, paziente, riconoscente per quanto si faceva per lei ed allegra, sia per natura che per grazia, superandosi per la gioia delle altre, attenta a sollevare il clima comunitario quando l’atmosfera si faceva un po’ tesa, come ci conferma Suor Franca Divincenzo, che la conobbe. La sua presenza richiamava quella di Dio. Comunicava, al momento giusto, le sue piccole esperienze, che lasciavano un segno nel cuore. Pur non essendo impegnata direttamente nell’apostolato, vi partecipava attivamente con la preghiera. Si interessava a tutto, si informava dell’esito del lavoro altrui, aveva sempre una parola buona per ognuno, incoraggiava, confortava, amava tutte ed era da tutte amata. E quando veniva a sapere che qualcuno era in difficoltà, intensificava la preghiera e l’offerta della sua sofferenza. L’ultima tappa della sua vita fu a Marino, un Comune di Roma Capitale, dove rimase fino al 2004. Nel pieno della preghiera, fu trasportata all’Ospedale Regina Apostolorum di Albana, dove si spense il 26 aprile, circondata dagli affetti familiari e portando via, per sempre, la sua semplicità, la gioia e l’umiltà. La sua figura, ancora oggi, è rimasta sempre viva nella memoria collettiva di chi la conobbe.