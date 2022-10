Il teatro Bracco di Napoli apre la stagione giovedì 13 con “Bentornati al Teatro!”

Uno spettacolo tutto da ridere e all’insegna della spensieratezza per dare il via alla nuova divertente stagione del Teatro Bracco di Napoli. Giovedì 13 ottobre alle ore 21 la direttrice artistica Caterina De Santis, Corrado Taranto e Fabio Brescia saranno i protagonisti di “Bentornati al Teatro!”, un inno alla ripartenza e al new normal fatto di monologhi, sketch e canzoni. Scritto da Brescia con la stessa De Santis, è uno spettacolo fuori abbonamento, in attesa che I Ditelo Voi aprano ufficialmente il cartellone 2022/2023 con la loro commedia “L’Occasione fa l’uomo morto”, in programma per il prossimo 3 novembre. Inequivoco il sottotitolo, “…uno spettacolo per ridere e cantare insieme”, che promette risate e colpi di scena a più non posso.

Sul palco dello storico teatro della Pignasecca saliranno giovedì prossimo anche Rino Grillo, Mattia Grillo e la cantante Thayla Orefice, accompagnata alla chitarra da Gianluigi Esposito e dal musicista Salvatore Torregrossa, questa la la compagine che da vita a questo collage di sentimenti che catturerà il pubblico in una girandola di emozioni diverse e contrastanti tra di loro.

Bentornati al teatro è uno spettacolo corale, un piccolo viaggio attraverso diverse forme di espressione teatrale, la commedia borghese, il monologo, il cab teatro, la canzone, il varietà, un omaggio al mestiere dell’attore e al pubblico che torna a teatro dopo due anni di enormi difficoltà del settore.

Bentornati al teatro è anche un j’accuse nei confronti di chi ritiene il mestiere dell’operatore dello spettacolo “superfluo”, e si propone di spiegare quanto, invece, sia necessario alle persone, alla stessa maniera dei mestieri così detti tradizionali. Bentornati al teatro propone una riflessione sul teatro attraverso un percorso comico-emozional-musicale, adatto a qualsiasi tipo di pubblico per linguaggio moderno ed immediato.

Giovedì 13 e Venerdi 14 – ore 21:00; Sabato 15 ore 19:30 – Domenica 16 ore 18:30

H. di P.