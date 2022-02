La sinistra boccia il PUC di Pomigliano: “Niente verde e non tutela i più deboli”

Dura critica della sinistra locale allo strumento urbanistico approvato dalla giunta M5S-PD-Civiche guidata dal sindaco Gianluca Del Mastro .

Con la conferenza stampa di sabato a mezzogiorno, nella sede della Casa del Popolo di Pomigliano, la sinistra eletta in consiglio comunale un anno e mezzo fa ha praticamente bocciato il nuovo Piano Urbanistico Comunale predisposto dall’amministrazione M5S-PD-Civiche retta dal sindaco Gianluca Del Mastro. Due, secondo i militanti della compagine Rinascita, i punti più critici del piano recentemente trasmesso dal Comune all’ufficio tecnico della Città Metropolitana di Napoli per il parere di congruità urbanistica. “Sotto il profilo edilizio questo puc così com’è – il contenuto dell’intervento di Gianluigi Renzi, militante di Rinascita – consentirà ancora consumo di suolo e nuove costruzioni residenziali private di cui non c’è assolutamente più bisogno. Penso ad esempio agli “ambiti” previsti. Noi invece proponiamo che negli ambiti vengano realizzate solo case di edilizia popolare, edilizia popolare peraltro non prevista dal nuovo strumento regolatore. Chiediamo che chi non può per motivi economici avere una casa su cui contare, un tetto sicuro, possa finalmente avere voce in capitolo “. Deludente, sempre in base alla valutazione di Rinascita, anche la previsione di aree verdi. “Nonostante la situazione terribile come quella che stiamo vivendo da anni – ha aggiunto Marco Miglione, un altro militante delle compagine di sinistra – con una Pomigliano che ormai è l’epicentro delle polveri sottili in Campania, il piano urbanistico comunale non prevede spazi verdi adeguati. C’è quindi assoluto bisogno di creare nuovi grandi spazi verdi, parcheggi e piste ciclabili razionali, che finalmente abbiano un senso. Su tutti questi fronti il puc attuale è molto carente”. Dopo la valutazione della Città Metropolitana di Napoli il piano urbanistico comunale passerà all’approvazione del consiglio comunale di Pomigliano. “Purtroppo nella fase preliminare – lamenta Antonio Avilio, consigliere comunale di Rinascita – la maggioranza politica del comune di Pomigliano non ha dato spazio a un vero dibattito pubblico sul nuovo strumento urbanistico: è stato un grave errore che rischiano di pagare tutti i cittadini, l’intera comunità. Spero che sia ancora possibile apportare miglioramenti sostanziali perchè, lo ripetiamo, questo tipo di piano urbanistico non sarà in grado di dare risposte adeguate”.