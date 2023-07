La Matta Pizzeria apre nel cuore di Scampia per dare lavoro ai giovani in difficoltà

Napoli. Giovedì 6 luglio è stata inaugurata con una grande festa “La Matta Pizzeria”, la pizzeria nata nel centro di Scampia che darà lavoro ai ragazzi in difficoltà e che rientra nel progetto “Facile Sognare”.

La passione per la pizza e l’amore verso i bambini e giovani provenienti da contesti difficili con il desiderio di donare loro un futuro migliore. Questo è lo spirito guida di “La Matta Pizzeria”, un progetto che porta a compimento la terza tappa di “Facile Sognare”, l’iniziativa di corporate social responsibility nata da un’idea di “Facile Ristrutturare”, azienda del gruppo Renovars, sviluppata in collaborazione con Every Child Is My Child, onlus presieduta dall’attrice Anna Foglietta.

Il progetto

L’iniziativa nasce come riqualificazione di spazi dedicati alla tutela di bambini e ragazzi in difficoltà. Il progetto, realizzato già nelle città di Roma e Milano, ora approda a Napoli con la collaborazione di “La Scugnizzeria”, realtà simbolo dell’impegno verso giovani che si trovano a vivere in situazioni difficili, fondata da Rosario Esposito La Rossa. La pizzeria è stata realizzata grazie alla donazione di 100mila euro di Facile Ristrutturare. La ristrutturazione del locale è stata guidata dall’architetto Daniela De Martino e la parete principale è stata decorata dallo street artist Jorit con un grande murale che raffigura due mani unite nell’atto di donare e la scritta Criscito, che in napoletano indica il lievito tradizionale.

Lavoro ai giovani e attività per i bambini

“Qui lievitano sogni”, ha scritto Rosario Esposito La Rossa sulla pagina de La Scugnizzeria. Infatti, l’iniziativa di “La Matta Pizzeria” ha come obiettivo regalare speranza e una nuova vita a chi non ne ha le possibilità in una realtà complessa come Scampia. La pizzeria sarà un punto di riferimento importante per la comunità del quartiere in quanto offre lavoro ai ragazzi che imparano così l’arte della pizza. In particolare, saranno coinvolti nel progetto anche i giovani del centro di salute mentale di Scampia, “ragazzi a cui vogliamo dare un’importante opportunità di lavoro e integrazione” come ha dichiarato Esposito La Rossa. Inoltre, nella pizzeria verranno organizzati anche tanti laboratori creativi sulla lavorazione del pane e di sensibilizzazione sul tema della cultura alimentare in cui saranno protagonisti i più piccoli.

