Acerra, tensione alle stelle per il consiglio a rischio: opposizione minacciare di occupare l’aula

ACERRA. “E’ imbarazzante la nota del consigliere-avvocato Laudando che, senza nessun ancoraggio a norme e speculando su un parere della segretaria generale che dice altro, vuole evitare che la città ascolti verità che forse non gli piacciono.” Lo dichiarano i consiglieri di opposizione in una nota.

“La città deve sapere chi sta facendo affari con il parco pubblico nello Spiniello. La città deve sapere i conflitti di interesse degli avvocati scelti dal Comune, che il giorno prima difendono l’Ente, il giorno dopo difendono ecomafiosi ed il giorno dopo ancora depositano denunce contro i consiglieri di opposizione. La città deve sapere come viene gestito il Cimitero. La città deve sapere se i bambini dello Spiniello debbano stare a rischio radiazioni per favorire il proprietario del terreno.

La città deve sapere perchè il Sindaco fa scena muta contro l’inceneritore e poi fa demagogia con le targhe alterne. La città deve sapere che fine fa il Piano Urbanistico Comunale e chi ha interessi sul piano. La città deve sapere perchè la sentenza che riguarda un consigliere comunale in carica non ci è stata data dal 2021. Siamo già in preallarme e con noi i livelli politici sovracomunali, che coinvolgeranno Prefetto e Parlamento qualora si abusasse del potere per accogliere, nel gioco già visto tra le parti della maggioranza, una richiesta abusiva e antidemocratica.”