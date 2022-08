La giostra del gol targata Napoli ne fa altri 4, Kvara è già nella storia

L’esordio stagionale allo stadio Maradona è di quelli da incorniciare: il Napoli domina e batte nettamente il neopromosso Monza per 4-0. Ancora una volta chi si prende la scena e strappa più applausi dal pubblico è Kvaratskhelia, autore di una pregevole doppietta, con un tiro a giro “alla Insigne” e un diagonale mancino dopo un dribbling che ha messo a sedere uno dei difensori avversari. Il georgiano è diventato il quarto calciatore dall’inizio dello scorso decennio ad aver segnato in entrambe le prime due presenze con il Napoli, dopo Cavani, Callejon e Tonelli.

Prodezze individuali a parte, il Napoli ancora una volta ha espresso un ottimo gioco corale e una notevole produzione offensiva, che si è concretizzata nei 9 gol fatti in 2 partite, rendendo al momento i partenopei il miglior attacco della Serie A. Chiaramente si tratta di una media impensabile da mantenere per tutto il campionato, però può essere indicativa del fatto che il Napoli sarà capace di segnare di più rispetto alla scorsa stagione. Il potenziale a disposizione di Spalletti è di tutto rispetto: Kvaratskhelia è partito a razzo e se, come dice il suo allenatore, ancora non abbiamo visto nulla, potrebbe avere nelle gambe molti gol e assist.

Lo stesso vale per Osimhen che, con più continuità e meno infortuni, può dare certamente un contributo maggiore, da questo punto di vista, rispetto agli ultimi due campionati. Simeone è un’alternativa importante ed ha caratteristiche più da bomber rispetto al suo predecessore Petagna. Sulla fascia destra Lozano e Politano hanno tutte le qualità tecniche a disposizione per migliorare le statistiche della scorsa stagione, specie in termini di assist per i compagni.

L’aggiunta di Raspadori offre soluzioni tattiche alternative al 4-3-3 che potrebbero favorire ulteriormente Osimhen e porta in dote altri gol e assist, sebbene sarà difficile, almeno per il momento, eguagliare un mostro sacro come Mertens. Infine ci si può aspettare che anche i centrocampisti, in particolare Zielinski, siano più incisivi sotto porta. Insomma le premesse per una squadra divertente e prolifica sembrano esserci, bisogna solo sperare che tutto continui ad andare per il verso giusto.