Di Maio evita la trappola Pomigliano: sarà candidato in Basilicata

Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è candidato per Insieme per il futuro al proporzionale alla Camera dei Deputati, in Basilicata, nelle elezioni del 25 settembre. La lista è stata appena depositata negli uffici della Corte di Appello, a Potenza. Oltre a Di Maio sono candidate Concetta Giordano e Alessandra Amitrano.

Nei giorni scorsi rispondendo ai giornalisti di La7 e a Clemente Mastella che, in videocollegamento con lo stesso speciale elettorale, gli ha chiesto se si candiderà nel collegio uninominale di Pomigliano D’Arco, in Campania, aveva risposto sorridendo: “Non sono venuto qui a portare scoop sulle liste”.

Il vero scoop era però nell’aria: Di Maio rinuncia alla sua Pomigliano, passata da fortino a trappola dopo lo strappo col Movimento 5 Stelle.