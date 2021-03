La festa dell’equinozio: per l’inizio della primavera un nuovo evento online delle associazioni astrofile

Riceviamo dal Gruppo Astrofili Mariglianesi e pubblichiamo.

L’astronomia non si ferma: evento on-line per le associazioni astrofile campane in occasione dell’equinozio di primavera.

Un appuntamento astronomico seppur consueto come quello dell’equinozio di primavera non poteva essere ignorato, soprattutto di questi tempi; per questo motivo le associazioni astrofili campane, per la prima volta riunite insieme, si incontrano anche se virtualmente per festeggiare la primavera che non è solo un evento stagionale, ma una significativa tappa del moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole.

In diretta YouTube e sulla pagina FB dedicata (https://www.facebook.com/campaniaeventiastronomici), interventi a tema tenuti da esperti divulgatori spazieranno dall’universo attraverso gli occhi di Dante e la primavera a Napoli, passando per temi più tecnici come la precessione degli equinozi, fino a dare uno sguardo alla regina della notte: la Luna. È un messaggio forte quello che c’è dietro questo evento: la passione per l’astronomia non si è mai fermata, ed aspettando di mettere tutti nuovamente l’occhio al telescopio sotto un cielo pieno di stelle, questa è una buona occasione per rivedersi e imparare qualcosa di nuovo. L’evento è gratuito ed aperto a tutti, addetti ai lavori o semplici amatori e curiosi.

L’evento online si terrà il giorno 20 marzo alle ore 18:30 sulla pagina-evento “La festa dell’equinozio” (https://www.facebook.com/campaniaeventiastronomici/videos/111075607617227) e sul canale Youtube dell’Unione Astrofili Italiani (https://www.youtube.com/watch?v=AvI3S4VwABU)

L’iniziativa, patrocinata dall’Unione Astrofili Italiani, è organizzata dalle seguenti associazioni astrofile delle Campania: Associazioni Astrofili Aurunca, AstroCampania, Centro Astronomico Neil Armstrong, Gruppo Astrofili Beneventani, Gruppo Astrofili Marigliano ed Unione Astrofili Napoletani.

Titoli dei talk

Inizio diretta ore 18:30 con Dario Castellano e Andrea Tomacelli

“Il Canto notturno dell’Ape”, Centro Astronomico Neil Armstrong, relatore: Biagio De Simone

“Stella comanda Pasqua”, Associazione Astrofili Aurunca, relatore: Pasquale Ago

“Virtute e canoscenza nell’universo di Dante”, Unione Astrofili Napoletani, relatore: Elio Pentonieri

“La precessione degli equinozi”, AstroCampania, relatore: Alfonso Noschese

“Relativamente parlando”, Gruppo Astrofili Beneventani, relatore: Dario Castellano

“La regina della notte: la Luna”, Gruppo Astrofili Marigliano, relatrice: Feliciana Sapio

“Emozioni al chiar di Luna”, Centro Astronomico Neil Armstrong, relatrice: Roberta Galluzzo

“E miez’ tiemp’, la Primavera a Napoli”, Unione Astrofili Napoletani, relatore: Raffaele D’Arco

Saluti conclusivi e ringraziamenti

Regia e conduzione Carmen Perrella (GAB) Biagio De Simone (CANA) Andrea Tomacelli (UAN) Dario Castellano (GAB)