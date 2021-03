Riceviamo e pubblichiamo.

Napoli, l’attore Iannelli lancia il contest anticovid “Un Pensiero per il mio Papà”. Giudici di gara: Ciro Poppella, Antonio Ferrieri, Cosimo Alberti e Giovanni Caso.

L’attore napoletano Angelo Iannelli , interprete della maschera di Pulcinella, definito ambasciatore del sorriso per il suo impegno verso i fragili e le persone meno fortunate, come nella prima ondata di Pandemia anche stavolta non fa mancare la sua creatività e simpatia. L’instancabile king del sorriso, ritorna dopo il successo del precedente contest gastronomico in occasione delle prime due ondate di Pandemia che hanno tenuto spensierate tante famiglie, ha pensato stavolta di dare risalto alla figura del padre nel giorno della ricorrenza della sua festa, mettendo in evidenza l’importante ruolo del Padre nella società, che a causa del Covid-19 hanno dovuto affrontare mille difficoltà, sono stati costretti a superarsi, sostituendo spesso la figura della mamma, basta pensare ai problemi della dad e l’emergenza epidemiale. L’eroe moderno del sociale Angelo Iannelli, ha lanciato il gioco sulla sua seguitissima pagina Facebook “Un Pensiero per il mio papà” dove ha invitato i tanti amici a inviare foto e brevi filmati, mentre declamano frasi, racconti, monologhi e dolci dedicati al papà in occasione della sua festa, che ricordiamo ricorre il 19 Marzo festa di San Giuseppe. Lo slogan è un “Papà sei il mio eroe” con l’intento di donargli un sorriso in Pandemia. Giudice e supervisori del contest due eccellenze italiane della gastronomia , parliamo dell’inventore del brand “Fiocchi di neve” Ciro Poppella e dell’ideatore del brand “Cuore di Sfogliatelle” Antonio Ferrieri , che giudicheranno e premieranno i filmati dei dolci preparati per l’occasione. I racconti, le poesie , le frasi e i monologhi dedicati al papà saranno giudicati dagli attori della famosa fiction Rai “ Un posto al sole” Cosimo Alberti e Giovanni Caso. Si prevede ancora un successo per l’importante iniziativa sociale che vedrà coinvolte intere famiglie a sfidare il Coronavirus con il vaccino del sorriso.