Ingredienti (4 persone): 4 freselle, 4 pomodori, gr. 250 di mozzarella, 1 cipolla piccola, gr. 200 di tonno, 4 cucchiai di olio extravergine, 1 cucchiaio di capperi, sale, basilico. Bagnate le “freselle” sotto l’acqua corrente per qualche secondo, sistematele su un piatto e aspettate che nell’assorbire l’acqua acquistino la consistenza che meglio corrisponde al vostro gusto. A quel punto conditele con un pizzico di sale e con un filo d’olio. Lavati e asciugati i pomodori, divideteli a metà e, in una insalatiera, unite ad essi la cipolla affettata finemente, la mozzarella tagliata a dadini, il tonno opportunamente sgocciolato e i capperi. Salate, condite con l’olio, mescolate, lasciate che si completi l’amalgama degli ingredienti. Con questo “amalgama” ricoprite le “freselle”, opportunamente sistemate in un piatto di portata, e lasciate che ne siano insaporite. Prima di portare in tavola, coronate il piatto con abbondante basilico (la ricetta è quella pubblicata dal sito “ricette.com).

Il progetto l’ho disegnato da tempo, e ci sto lavorando: ci sono “piatti” che “, nel concerto di odori e di sapori, di percezioni “tattili” e di associazioni di memorie, di immagini, di forme e di tendenze culturali incarnano sensibilmente un sistema filosofico. La “fresella”, fondamento letterale e metaforico della “caponata napoletana”, è un repertorio di simboli. Potremmo parlare della “fresella” raccontando la storia delle botteghe vesuviane, nolane e stabiesi che per tutto l’Ottocento le producevano con un finissimo metodo di cottura, e le esportavano, vincendo la concorrenza dei “forni” livornesi e liguri. Potremmo aggiungere le storie dei marinai che si nutrivano di freselle e di gallette di Castellammare. E poi la struttura della fresella, spugnosa da un lato, “tosta” e compatta dall’altro, modello fascinoso della vita quotidiana, che ora si presenta impenetrabile, ora ci illude fingendo di aprirsi a noi. E poi la forma, l’anello che gira intorno a un buco, e che permise a Ferdinando Russo di vedervi “il disegno” dell’organo sessuale femminile – chella “fresella” llà- e consente agli spiriti puri di cogliervi, invece, l’immagine della storia dell’uomo che non è una retta, ma è un flusso circolare: e non lo dico io, l’hanno detto gli stoici, e Machiavelli, e un certo Nietzche. E poi la letteratura. La “fresella” si finge serva degli altri ingredienti, ma poi si rivela per quello che è veramente, la padrona. Un poeta napoletano che si firmava “R. della Campa” dedicò una poesia, pubblicata nell’ottobre del 1878 da Luigi Chiurazzi, a un “carnacottaro” che girava per i quartieri poveri di Napoli vendendo “cotena e freselle”: “viene, guaglione, azzeccate / viene a fa marennella: / no sordo, teh!, de cutene; / e pure na fresella!”. Alla fine, sia che la fresella accompagni la cotica, sia che faccia da supporto, come nella caponata napoletana, alla mozzarella e al tonno, il nostro gusto sa, per lunga e coerente esperienza, che cotica, pomodori, mozzarella e tonno sono solo aggettivi che si adattano al vero e solo sostantivo, la “fresella”, e ne traggono valore e significato. La “fresella” ci ricorda la sostanza autentica della realtà che dissolve l’inganno dell’apparenza. Ho sempre pensato che Kant e Hegel fossero cultori della “fresella”.

Ma la “caponata napoletana” è tutta un manuale di filosofia. Dice l’ “Ecclesiaste” che il cappero è segno della giovinezza: e i grandi medici greci, Galeno e Dioscoride, e i medici medioevali lo usavano per combattere le infermità del sistema genitale, maschile e femminile: quindi, sulla “fresella” ci sta proprio bene, e ha ragione Nello Oliviero quando scrive che il fiore del cappero è così bello che merita di essere considerato il simbolo della speranza: e gli dei sanno quanto abbiamo bisogno di sperare, in questi giorni. E che dire del basilico, che ha il profumo dell’estate e il sapore della gioia. Santa Rosa di Lima, al secolo Isabel Flores de Oliva, patrona del Perù, protegge anche fioristi e giardinieri: ma non perché si chiama Rosa, e porta Flores di cognome. Ma perché amava le erbe e i fiori: e il beato Leonardo da Porto Maurizio raccontò che una sola volta Cristo Salvatore l’aveva rimproverata: quando aveva visto che Ella sentiva un amore eccessivo per una pianta di basilico. E il Salvatore aveva strappato la pianta dal vaso: la santa non si sarebbe più distratta.

Nella “caponata” la scala dei sapori va dalla nobile e spartana “’ncrespatezza” della “fresella” al luminoso profumo del basilico, attraverso la sazia morbidezza della mozzarella, l’apertura ambigua della cipolla, l’umida densità del tonno, il tono giovane e aggressivo del cappero. C’è tutto, in questo “piatto” popolare: proprio come nella speranza.