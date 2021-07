Ieri conferenza stampa di Gianluca Del Mastro e stasera concerto del grande musicista napoletano. Il cartellone completo degli eventi.

57 serate gratuite fino al 30 settembre in grado di accontentare tutti i palati, compresi quelli più esigenti. Concerti, cabaret, cinema, teatro. Spettacoli all’aperto nei parchi pubblici, nei cortili, nelle masserie. Ma ci sarà spazio anche per la letteratura e per le mostre, grazie alla riapertura, dopo 11 anni d’inspiegabile chiusura, del Museo della Memoria, il rifugio antiaereo della città tornato riutilizzabile per l’occasione, a piazza Mercato. Il programma dell’”Estate a Pomigliano” non lascia dunque adito al dubbio perché a giudicare dallo sforzo messo in campo dal Comune il successo di pubblico sembra già assicurato. Si parte stasera col “botto”: concerto dal vivo di Enzo Avitabile, alle 20 e 30, nel parco Giovanni Paolo II. Ma il sindaco, Gianluca Del Mastro, ha frenato gli entusiasmi collettivi avvertendo tutti attraverso una conferenza stampa organizzata ieri in municipio. Gli ingressi al concerto saranno infatti contingentati. Il Covid morde ancora e non ci si può permettere passi falsi. Per il concerto di Avitabile sono stati previsti 600 posti a sedere. Non uno di più. Posti che non sono prenotabili per cui chi arriverà prima entra e si siede fino ad esaurimento di tutti i posti disponibili. Una volta raggiunta la quota prefissata le porte del parco pubblico saranno chiuse dalla polizia municipale. Più tranquilla si prevede invece la gestione di tutte le altre serate del cartellone. A piazza Primavera il 18 luglio e il 28 agosto Nello Iorio accompagnerà in due serate dedicate al cabaret prima Peppe Iodice e poi Simone Schettino. Dal 21 luglio e per tutto il mese di agosto i “Giardini d’Infanzia” saranno invece impegnati per il cinema all’aperto, con proiezioni di pellicole d’autore e popolari, per adulti e bambini. E il 3, 4 e 5 settembre un evento di portata nazionale segnerà una tappa destinata a diventare appuntamento fisso da queste parti: il Festival della Letteratura Indipendente. Inoltre grazie al Teatro Pubblico Campano sarà possibile mettere in scena nei cortili del centro storico e delle masserie una serie consistente di letture ed esibizioni teatrali. Previsti anche concerti di musica folk, jazz e classica.

“Nel programma dell’Estate a Pomigliano – spiega il sindaco Del Mastro – abbiamo tentato di sintetizzare l’identità culturale del territorio. Mi appello però all’autodisciplina di tutti: mascherina obbligatoria distanziamento”. Il primo cittadino di Pomigliano è consapevole della situazione che sta attraversando la Campania e del rischio in corso di rimpiombare in zona gialla a causa dell’aumento dei casi di Coronavirus. “Ovviamente nel corso di Pomigliano Estate – ha spiegato Del Mastro ieri – rafforzeremo i controlli e adegueremo la gestione degli eventi in base a tutti i provvedimenti sanitari eventualmente adottati da Governo e Regione. Ma non potevamo non fare niente. La città merita un evento del genere e i lavoratori dello spettacolo e della cultura, che sono fermi da un anno e mezzo, meritano a loro volta una politica in grado di dare segnali positivi sul fronte della ripresa e del rilancio culturale, economico e produttivo”.