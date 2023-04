Job Road Academy lancia ristorante gestito da persone con disabilità

Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione Job Road Academy.

Lunedì 24 aprile a partire dalle ore 18 presso la Pizzeria #FiammaFredda, avrà luogo una serata all’insegna dell’inclusione e dell’autonomia per le persone con disabilità.

Un progetto che vede due eventi concomitanti: l’anniversario dell’apertura della pizzeria (Fiammafredda) e il lancio del progetto “Tutt’ Egual Song’ ‘e Criature: ristorante Universale” lanciato dalla Job Road Academy.

L’idea alla base è quella di iniziare un programma di raccolta fondi per giungere all’apertura di un ristorante interamente gestito e in cui vi lavoreranno esclusivamente persone con disabilità.

L’anniversario dell’apertura della pizzeria è solo l’inizio di questo lungo percorso, su cui i ceo della JRA hanno puntato grande energia e speranza.

Si sente parlare spesso della cosiddetta legge “dopo di noi”, chi vive queste condizioni familiari e personali sa quanto sia importante l’intervento degli ETS. Purtroppo, le norme spesso non producono gli effetti desiderati e spetta agli enti del terzo settore colmare questi vuoti.

All’evento saranno presenti anche altri ETS, tra cui: Unitas e Uildm Saviano.

La serata sarà scadenzata da laboratori di Pizzeria con il Maestro Ciro Sasso e Roberto Susta, mentre l’animazione sarà curata da FolliAnimation.

Inoltre, interverranno molteplici istituzioni locali per contribuire fattivamente a sensibilizzare sull’importanza delle autonomie personali e sull’inclusione.

È proprio vero, agire per aiutare è una fiamma che non bisogna far spegnere mai affinché Tutt’ Egual Song’ ‘e Criature.