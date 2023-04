Pollena al voto, sorteggio pubblico per gli scrutatori

Ancora una volta il Comune di Pollena Trocchia sceglie la strada del sorteggio pubblico per la designazione degli scrutatori impiegati nelle prossime operazioni di voto.

Domenica 14 e lunedì 15 maggio sono in programma anche a Pollena Trocchia, infatti, le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio comunale e della carica di sindaco e, ancora una volta, l’amministrazione del comune vesuviano ha stabilito di sorteggiare dalla lista di tutti i cittadini iscritti all’apposito albo comunale i nomi degli scrutatori titolari e di quelli supplenti da assegnare a ciascuno dei 12 seggi di Pollena Trocchia.

L’appuntamento con questo importante momento di trasparenza, ormai divenuto prassi nella cittadina, è per sabato 22 aprile a partire dalle ore 9:00 presso la casa comunale. «Crediamo da sempre nel valore della trasparenza e delle pari opportunità, per questo motivo, ancora una volta, abbiamo disposto il sorteggio pubblico per la designazione degli scrutatori per il prossimo appuntamento elettorale» ha detto il Sindaco Carlo Esposito.