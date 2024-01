Ipercoop: domani il governo risponderà al deputato Auriemma

In Parlamento le risposte dei ministri all’interpellanza del Movimento Cinque Stelle. La vertenza riguarda 150 licenziamenti avviati il 25 novembre scorso

E’ in una fase quiescente la vertenza sui 150 licenziamenti avviati dalla società GDM per i lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione a zero ore fino al 31 dicembre scorso degli ipermercati ex Ipercoop di Afragola (125 addetti), ubicato nel centro commerciale Le Porte di Napoli, al confine con l’abitato di Acerra, ed ex Auchan di Nola (25 addetti), ubicato nel centro commerciale Vulcano Buono. Per le maestranze che rischiano di restare senza soldi e senza posto era stata garantita dalla Regione la proroga della cig fino al prossimo 31 gennaio. Ma si attende ancora il decreto dell’Inps. In ballo c’è però soprattutto l’ingresso nel centro commerciale di Afragola dell’azienda Sole 365, che sarebbe disposta a rilevare tutti i 150 lavoratori in pericolo. C’è una trattiva in corso tra la Coop, proprietaria del megastore di Afragola chiuso dall’ottobre del 2022, e il marchio Sole 365 che fa capo alla AP del patron Apuzzo. Gli esponenti delle due aziende si sono incontrati lunedi scorso. Il prossimo incontro è previsto a Bologna per il 16 gennaio. Ma il deputato del Movimento Cinque Stelle, Carmela Auriemma, ha espresso una forte preoccupazione sulla vicenda. Per questo motivo ha depositato un’interpellanza parlamentare ai ministri del Lavoro, Marina Calderone, e delle imprese, Adolfo Urso. Gli esponenti del governo Meloni risponderanno alla parlamentare nell’aula della Camera dei Deputati. L’interpellanza è stata firmata anche dai deputati Sergio Costa, Alessandro Caramiello, , Penza, Carotenuto, Alifano, Caso, Amato, Sportiello, Marianna Ricciardi, Scutellà e Barzotti.

Eccone il contenuto integrale:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy, per sapere – premesso che: lo scorso novembre 2023, l’azienda grande distribuzione GDM s.r.l., ha annunciato il licenziamento dei 155 lavoratori afferenti l’ex sito dell’Ipercoop di Afragola che erano, da oltre un anno in CIGS, a zero ore; i locali dove era ubicato lo store si trovano all’interno del centro commerciale denominato Le Porte di Napoli, sito in Afragola, e sono attualmente di proprietà della IGD SIIQ s.p.a., quest’ultima è una delle principali società italiane del settore immobiliare retail; in particolare, la IGD è nata attraverso il conferimento di gran parte del patrimonio immobiliare di proprietà di Coop Alleanza 3.0 e di Unicoop Tirreno: i due soci di maggioranza controllano quasi il 53 per cento del suo capitale; da oltre un anno, è instaurato presso la regione Campania, Assessorato attività produttive e lavoro, un tavolo istituzionale al fine di poter individuare una soluzione che dia continuità occupazionale; tuttavia, ad oggi, nessuna soluzione è stata individuata nonostante sembrerebbe ci siano alcuni possibili investitori; con nota del 28 novembre 2023, i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e la Uiltucs hanno richiesto un tavolo ministeriale al fine di poter dare impulso alle trattative in corso e, al contempo, garantire maggiore chiarezza relativamente al futuro dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti; lo scorso 31 dicembre 2023, i lavoratori e le lavoratrici hanno terminato di percepire la Cigs e sono attualmente privi di qualsiasi sostegno economico –: se i Ministri interpellati, per quanto di competenza, siano a conoscenza dei fatti in premessa e se non ritengano necessario instituire un tavolo nazionale di confronto tra le rappresentanze sindacali, il gruppo Coop, i potenziali investitori e la proprietà dell’immobile al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali ».