Inserimento nel lavoro e formazione, corso regionale per 20 giovani con licenza media

L’ente di formazione CORPORATE TRAINING S.R.L. accreditato presso la Regione Campania, ha in valutazione il progetto per il percorso formativo di “Operatore ai servizi di vendita” che si colloca all’interno del progetto IEFP (Istruzione e Formazione Professionale) finanziato dalla Regione Campania, e quindi totalmente gratuito per i partecipanti, mirante a ridurre la dispersione scolastica.

Attualmente sono aperte le iscrizioni per 20 giovani partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:

– essere residenti in Campania;

– essere inoccupati o disoccupati e avere un’età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti all’avvio del percorso;

– aver terminato il primo ciclo di istruzione, ma non aver assolto al diritto dovere all’istruzione e alla formazione, essere in possesso della licenza di scuola media secondaria di primo grado (licenza media) e non essersi mai iscritto ad un istituto di scuola media secondaria di secondo grado o in alternativa, non aver concluso con successo il primo anno presso un istituto di scuola media secondaria di secondo grado;

– per gli allievi disabili essere in possesso dell’attestato previsto dall’art.9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;

– non frequentare attualmente un altro corso di formazione professionale.

Per ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento per effettuare le preiscrizioni, è possibile contattarci: