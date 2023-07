Affidano cane a parente e lui lo lascia legato e senz’acqua: vigili fanno rientrare padroni dalle vacanze

Altri episodi di maltrattamenti di cane

Ancora segnalazioni a Marigliano per cani abbandonati .

Questa volta vicini di casa segnalavano un cane legato da giorni e con ferite all’ orecchio .

Prontamente la pattuglia della polizia locale si portava sul posto e con un indagine lampo accertava che i proprietari del cane erano andati in vacanza affidando le presunte cure del cane ad un familiare che a sua volta aveva lasciato il cane a se stesso .soltanto i vicini provvedevano a farlo bere .

Immediata scattata la denuncia per abbandoni per due soggetti da parte della polizia locale con il proprietario contattato e costretto a ritornare dalle vacanze probabilmente per affidare le cure del cane ad una struttura privata .

“Stiamo attenzionando questi fenomeni – dichiara il comandante emiliano Nacar – Invitiamo i cittadini a denunciarci ogni particolare e non ricorrere ai social che non hanno alcun effetto .

I padroni dei cani che vengono abbandonati adottano ogni pretesto e quando non sono in vacanza sono spesso fuori casa lasciando le cure dei propri animali domestici .

Negli ultimi due casi siamo intervenuti perché i vicini ci hanno fatto una denuncia specifica”