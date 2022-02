Incidente sulla 268 a Madonna dell’Arco, muore ambulante di Ottaviano: aveva 44 anni

OTTAVIANO – Non ce l’ha fatta Fedele Radunanza, l’ambulante 44enne di San Gennarello di Ottaviano, coinvolto lunedì scorso nel terribile incidente sulla Statale 268 del Vesuvio nel tratto compreso tra Sant’Anastasia e Cercola.

Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto tra il veicolo sul quale viaggiava. Il 44enne aveva ereditato il lavoro di venditore ambulante dal padre ed era molto conosciuto nei mercati della zona ma recentemente svolgeva anche un’altra attività.

Tantissimi gli attestati di cordoglio alla famiglia e i messaggi sui social per ricordarlo: “Questa volta veramente l’hai fatta grossa. Ci hai lasciato e non dovevi farlo. Fedele Radunanza riposa in pace amico mio. Ti porterò sempre nel mio cuore”

L’incidente avvenuto lunedì pomeriggio ha coinvolto cinque veicoli, compresi due mezzi pesanti: il tratto tra gli svincoli di Cercola e Madonna dell’Arco è stato chiuso per ore provocando diversi chilometri di coda per consentire i soccorsi e i rilievi.