Stesa al Pellegrini, esplosi 10 colpi di pistola contro l’ospedale

Stesa nella notte davanti all’ingresso dell’ospedale Pellegrini a Napoli.

Napoli – Nuovo episodio di violenza avvenuto questa notte fuori all’ospedale Pellegrini di Napoli. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Napoli, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi da persone su uno scooter. Inoltre, sono stati rinvenuti 10 bossoli e sulla saracinesca della tabaccheria di fronte l’ospedale un foro riconducibile ai colpi sparati. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri grazie anche alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul posto.

Purtroppo, questo è uno dei tanti casi di brutalità avvenuti in un ospedale napoletano: aggressioni, sparatorie, carabinieri che cercano di evitare il peggio, questo e tanto altro. Spesso, dietro queste azioni c’è la camorra. Da tempo è stato chiesto di militarizzare i pronto soccorso, ma le richieste non sono state ascoltate. È impensabile che un luogo come l’ospedale, un luogo che dovrebbe essere sicuro, venga costellato da tante barbarie.