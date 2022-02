Acerra al voto, nasce nuovo gruppo: dialogo con la coalizione

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Visione Comune

Abbiamo iniziato incontro dopo incontro, a sensibilizzare tanti amici, per avviare e costruire insieme una nuova stagione di impegno civile. Per costruire “ INSIEME” una “ VISIONE COMUNE” per una nuova stagione politica.

Una città aperta ed accogliente, custode dei grandi tesori della storia e capace di guardare con innovazione e creatività al futuro. Superando le gravi difficoltà accresciute dalla crisi Pandemica, e sapendo al meglio cogliere le irripetibili opportunità che offre il P.N.R.R.

Una città attenta ai vecchi e nuovi bisogni , un città che guardi alle nuove generazioni. sapendo prestare ascolto e vicinanza ai nostri anziani . Questa, è la città che non si ferma nel superare le difficoltà con coraggio, cosi’ divenendo Popolo e Comunità.

È su queste basi che abbiamo avviato un confronto con associazioni, tra le altre “Acerra – Ecologisti & Cittadini”, “Patto Con Acerra”, “Movimento Per Acerra”, “Acerra Terra Nostra”, “Noi Ci Siamo” e “Più Acerra – CAMBIAMO!”, e con tanti CITTADINI. Continueremo il percorso, disponibili al confronto senza preclusioni, senza pregiudizi , per potere condividere ed arricchire un programma all’interno di una “Visione Comune” della nostra Città.

Il Portavoce

f.to Avv. Nello Giardinetto