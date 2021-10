Incidente al ritorno dal mercato, San Giuseppe piange Nello: aveva 27 anni

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – La città di San Giuseppe Vesuviano piange una giovane vita spezzata sulle strade. Un ragazzo che conosceva il senso del sacrificio, delle levatacce e di una vita difficile come quella dell’ambulante nonostante i suoi 27 anni.

Nello Pagano, sangiuseppese, è la vittima dell’incidente avvenuto ieri alle 13,30 sulla A30 Caserta – Salerno, nel tratto compreso tra il bivio con l’A16 e Palma Campania in direzione Salerno. All’altezza del km 21 si sono scontrati un mezzo pesante ed un furgone. Tornava dal mercato di Marcianise, dove aveva trascorso l’intera mattinata cercando di guadagnare ciò che serve per vivere dopo settimane di sofferenze per il blocco delle attività

Nello Pagano è morto sul colpo, mentre l’amico è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Il cordoglio dei colleghi

“Raggiunti dalla notizia della tragica scomparsa di Nello Pagano (27 anni) abbracciamo forte la famiglia e offriamo il nostro sostegno per qualsiasi cosa. Ci uniamo al Vostro dolore per la grande perdita che vi ha colpiti. Le più sincere condoglianze Ci uniamo alla vostra famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto.” scrive il Comitato Nazionale Ambulanti

Grande il dolore anche dell’associazione Nazionale Ambulanti Ugl che ha pubblicato il video dell’incidente mortale: ” siamo sgomenti. ancora un ambulante, Nello Pagano deceduto a seguito di un incidente mentre tornava dal mercato di Marcianise. Ecco il cosiddetto “rischio di impresa” di chi si alza alle 5 di mattina per raggiungere il mercato a centinaia di chilometri e rischia la propria vita, con il sole e con la pioggia, con il gelo e con la neve. Così ogni santo giorno. siamo assaliti dalla rabbia e dal dolore e ci uniamo a quello, immenso, dei familiari e della sua giovane moglie. Nello era giovane, anzi, giovanissimo. Aveva soltanto 27 anni. Ana-Ugl Campania e nazionale si stringono attorno alle loro famiglie e sono vicine anche a Rosario Marino miracolosamente scampato al pauroso incidente.”