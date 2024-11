Inaugurato il settore ospiti dello stadio di Acerra: varco dedicato alla piccola Jolie

ACERRA – Stadio Arcoleo, inaugurato il varco di accesso al settore ospiti intitolato a Jolie Guastafierro. Con una cerimonia istituzionale ieri mattina il sindaco Tito d’Errico ha dato il via libera al settore ospiti dellimpianto sportivo di via Metauro aprendo ufficialmente il nuovo ingresso. Nell’occasione è stata svelata una targa commemorativa dedicata a Jolie Guastafierro, figlia del presidente dell’Acerrana Calcio Angelo Guastafierro prematuramente scomparsa.

La capienza del settore adibito alla tifoseria ospite è di 450 persone: sarà possibile accedervi proprio dallapposito varco intitolato a Jolie.

“Un’opera importante per tutta la città – ha sottolineato il sindaco d’Errico – realizzata grazie allattività dell’Ufficio Lavori Pubblici dellente che ha curato tutta la complessa procedura autorizzativo-amministrativa. Oggi l’Arcoleo, che è sempre stato idoneo per disputare gare di serie D, può contare anche sul settore ospiti. Forza Acerrana e Forza Acerra. Sempre.”

L’opposizione: “Atto tardivo”

L’Acerrana ha vinto il campionato a maggio e nonostante l’importante sforzo della proprietà, che ha donato al Comune l’area dove fare il varco ospiti, siamo giunti a novembre per un’opera che andava programmata per tempo.

Un’opera che è programmata da tempo, almeno dal 2021, è la copertura della tribuna, necessaria per garantire agli sportivi di continuare a sostenere la squadra anche d’inverno.

Anche in questo caso è ingiustificabile la poca attenzione per un’esperienza, come quella della squadra della città, che merita un’assunzione di responsabilità attribuendo il giusto valore sportivo e d’immagine alla qualità dell’impiantistica sportiva.

Ringraziamo il Sindaco per averci invitato stamattina all’inaugurazione del varco “Jolie” e ci scusiamo con la società per l’assenza: non possiamo coesistere nella medesima foto con chi ci ha definiti in Consiglio comunale come tutti sanno e con un Sindaco incapace di stigmatizzare e prendere le obbligatorie distanze. Oggi saremo allo stadio per tifare per il colori granata, pagando e ringraziando.