Somma, il messaggio di sindaco e assessore per la riapertura delle scuole

Con questa frase vogliamo augurare buon anno scolastico a tutti voi: Dirigenti, docenti, personale tecnico ed amministrativo, alunni e genitori.

Tra poco suonerà la prima campanella, che scandirà l’inizio di un nuovo anno, fatto di impegno, ma anche di tante emozioni e sogni da realizzare. Auspichiamo innumerevoli momenti di condivisione, crescita e confronto, nonché che possiate affrontare, sempre con serenità, curiosità e piacere, l’impegno scolastico.

Vogliamo ringraziare i Dirigenti, i docenti e tutto il personale scolastico per l’abnegazione e la passione con i quali, sicuramente, affronteranno l’arduo compito affidato. Alle famiglie va un particolare saluto, speranzosi che possa rafforzarsi un positivo dialogo con le istituzioni tutte ed, in particolare, con i docenti, ai quali, in primis, è attribuito il difficile, ma stimolante incarico di assistere e guidare gli alunni nel loro percorso formativo.

Siamo convinti che la collaborazione propositiva possa portare soltanto effetti positivi e favorevoli all’educazione ed alla formazione dei nostri figli.

A tal proposito vogliamo rassicurare sull’impegno dell’Amministrazione comunale tutta, affinché il nuovo anno scolastico inizi e continui in modo da garantire a tutti gli operatori le miglio condizioni, convinti che l’istruzione e la formazione siano il migliore investimento che si possa fare per il futuro e per affrontare un momento così difficile come quello che stiamo vivendo.

Buon anno di studio e di lavoro a tutti!

Il Sindaco Dott. Salvatore Di Sarno

L’assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Polise Laura