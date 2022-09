Il Palio di Somma Vesuviana: i Capitani dei Rioni partecipano alla Santa Messa celebrata da De Sena

Somma Vesuviana. Manca ormai poco meno di una settimana all’inizio dei giochi della XXX edizione del Palio. E mentre la comunità sommese inizia il conto alla rovescia per la tradizionale manifestazione, questa mattina i Capitani in rappresentanza dei Rioni che si sfideranno nei giochi hanno partecipato alla Santa Messa delle 11:30 in San Domenico. A celebrare la Messa il Parroco Don Nicola De Sena.

Alle celebrazioni era presente anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, e l’assessore ai Beni Culturali, Rosalinda Perna. I Capitani hanno sfilato in processione lungo la navata centrale della chiesa con i rispettivi stemmi, per poi assistere alla Messa dall’altare. Presenti anche alcuni giovani che stanno partecipando attivamente all’organizzazione dell’evento, insieme a Giuseppe Auriemma.

Più volte nel corso del rito liturgico, De Sena ha ricordato lo spirito che anima questa nuova edizione dei giochi: un rinnovamento del senso di unione come comunità per la città di Somma, sotto il segno della ricostruzione delle relazioni umane che devono superare tutte le divisioni e le divergenze, seguendo l’esempio dell’Amore di Cristo che include e abbraccia l’intera umanità.

Non a caso quelli di quest’edizione del Palio sono stati definiti “giochi di pace”, un bisogno di fratellanza che deve estendersi al mondo intero, in un periodo così difficile e drammatico come quello che la comunità internazionale sta vivendo in questo momento. Solo con l’amore reciproco, sottolinea De Sena nella sua omelia, si può superare ogni ostacolo.

E il gioco, tramite questa manifestazione storica, diventa il simbolo del recupero della socialità e della solidarietà. Il Parroco, inoltre, ha ringraziato le autorità comunali intervenute e i giovani che dall’inizio dell’estate si sono adoperati per la preparazione del Palio, sotto la guida esperta delle generazioni che li hanno preceduti, che da sempre lavorano all’organizzazione e che trasmettono questa tradizione nel tempo.