Pregiudicato di San Vitaliano fa irruzione armato nella villa di Marigliano

MARIGLIANO – Ieri sera intorno alle 23.30 personale del comando di Polizia locale di Marigliano ha avuto segnalazione di una rissa all’ interno della villa comunale . La pattuglia presente al centro urbano per i fenomeni della movida si portava nella villa dove alcuni passanti segnalavano alcuni soggetti che minacciano i passanti con delle armi in pugno .

Si richiedeva ausilio anche alla volante dei carabinieri di Castello di Cisterna e al comandante della polizia locale che interveniva sul posto . Si identificava questa persona segnalata che risultava essere un pregiudicato di San Vitaliano . Si procedeva alla perquisizione personale e del motociclo in uso ed all’interno del sellino dello scooter si rinveniva un tirapugni di acciaio usato con un guanto per aggredire le persone. Presso gli uffici del comando di polizia locale si procedeva al sequestro dell’ arma illegale.

“Ancora una volta – come dichiara il comandante – devo ringraziare questi agenti a tempo determinato che sono in scadenza di contratto per operazioni di così alto spessore”

Durante la giornata di oggi hanno proceduto al controllo antincendio e la sera al contrasto del fenomeno della movida. Non molleremo di un solo centimetro sulla sicurezza