Sabato 4 Luglio, alle ore 19,00, in Piazza “Giancarlo Siani” a Vico Equense, avrà luogo un flash-mob come evento culmine della campagna di sensibilizzazione e protesta che, in queste settimane, sta animando il dibattito pubblico in alcuni dei paesi della costiera sorrentina.

Prendendo spunto da varie ordinanze, recentemente pubblicate dall’amministrazione di Vico e non solo, Franco Cuomo, filosofo contemporaneo, artista e delegato locale dei VAS (Verdi Ambiente e Società) ha redatto un documento (si veda foto a seguire) dal significativo titolo “Il mare non ha residenza”. In esse, con l’appoggio di numerosi sostenitori, Franco Cuomo stigmatizza il senso delle recenti ordinanze che, facendo leva su problematiche legata alla epidemia COVID-19, rendono quasi impossibile l’accesso alle spiagge pubbliche da parte dei non residenti.

Nella pratica, una qualsiasi famiglia, ad esempio di un qualsiasi altro comune della provincia napoletana, se non possiede una seconda casa in penisola Sorrentina oppure non ha i mezzi per essere ospite di una struttura alberghiera, può accedere solo a spiagge private e con prezzi davvero poco accessibili. Appare così negata la dimensione del mare come bene di tutti, impedendo ai più il diritto a viverlo in un posto tanto speciale quale è la penisola Sorrentina.

Nonostante le intimidazioni ricevute in questi giorni, eventi purtroppo non inusuali per chi si batte contro gli abusi e per la piena tutela dei territori, Franco e gli altri attivisti dei VAS stanno continuando la loro battaglia, inaugurata con un dettagliato esposto alla Procura della Repubblica.

Da tutto ciò, dunque l’invito a partecipare numerosi alla manifestazione del 4 Luglio, per ricordare che “Alla dittatura del Covid, si poteva rispondere diversamente, ma l’amministrazione locale, insieme ai sindaci costieri, ha risposto con queste misure discriminanti. Una volta si praticava l’accoglienza, oggi si potenzia il discrimine e l’esclusione. Questo non ci piace, il mare è di tutti e anche le spiagge. “

