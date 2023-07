Il dramma di Alessia: senza passaggio stava andando a lavoro a piedi. La comunità in preghiera

MARIGLIANO – La Comunità di Marigliano ed in particolare di Faibano si stringe in preghiera per Alessia Basile, la 23enne travolta da un camion l’altro giorno.

La giovane non stava facendo jogging, come in un primo momento era emerso: Alessia si stava recando a piedi a lavoro (probabilmente rimasta senza passaggio). Doveva raggiungere Mariglianella dove lavora in una fabbrica tessile. La sede stradale che collega Faibano a Marigliano (il ponte dove si trova anche l’attività commerciale l’oceano per intenderci) è caratterizzata da verde incolto, vegetazione selvaggia che invade in parte la carreggiata.

Presumibilmente la ragazza per schivare gli arbusti invadenti si sarà spostata più internamente alla carreggiata e il camion l’ha travolta. Ovviamente ci sono ancora in corso indagini per appurare con certezza la dinamica ed eventuali responsabilità. La ragazza è stata portata all’ospedale di Nola e di li trasferita all’ospedale del mare e …

Il camionista si è fermato ed ha prestato soccorso. Anche un carabiniere fuori servizio ha prestato i primi soccorsi. La ragazza era attesa dalle colleghe in fabbrica che quando non l’hanno vista arrivare e non hanno ricevuto comunicazione si sono allarmate

La preghiera per Alessia

Il messaggio di don Vincenzo Miranda, parroco della chiesa di Faibano: “Come comunità cristiana, pregheremo insieme per la nostra Alessia, affinché il Dio della vita gli dia la forza per vincere questa che è già la sfida più grande della sua giovane età. E pregheremo anche per la sua famiglia: il Signore gli dia la forza per affrontare con fede questa dolorosissima prova! Per chi vuole, sarebbe bello accendere una candela sul davanzale della propria casa, come segno di una preghiera continuata!

P.S. Lasciamo stare le questioni di merito, sul perché è sul come di questa disgrazia! Le chiacchiere inutili non servono! Conta solo pregare cristianamente!

Forza Alessia!”