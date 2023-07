Estate 2023. Sale il numero degli abbandoni di animali domestici prima delle vacanze

Estate 2023. Torna il problema dell’abbandono di cani, gatti e animali domestici in prossimità delle vacanze.

Come ogni estate si torna a parlare del terribile fenomeno degli abbandoni di animali domestici in strada da parte dei loro padroni. Con l’aumento delle temperature e le ondate di calore, la Protezione Civile ha ricordato anche ai cittadini campani: “fate attenzione agli animali domestici”, chiedendo di prestare attenzione ad un riparo dal caldo asfissiante e ad una fornitura d’acqua fresca e pulita costante. E, invece, c’è chi prima di andare in vacanza compie l’atto vergognoso di abbandono dei propri animali domestici, spesso lasciati al proprio destino per strada dove vanno incontro a una morte orribile.

Le parole di Salvini

Proprio ieri sull’argomento è intervenuto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, come riporta l’ANSA. Il ministro ha dichiarato di voler inserire nuove modifiche “nel ddl sulla sicurezza stradale che arriverà in discussione in Parlamento”, arrivando a determinare la revoca o la sospensione della patente per chi abbandona gli animali. In questo modo anche la politica italiana cerca di intervenire per porre fine ad un fenomeno che cresce sempre di più e che ha i suoi picchi durante l’estate.

I numeri per le segnalazioni

Purtroppo, i numeri sull’abbandono di animali domestici nei mesi estivi in Italia sono molto elevati: si parla di oltre 60.000 casi all’anno. Per questo Emergenza 24, network europeo della comunicazione di emergenza nei social, ha attivato un numero telefonico raggiungibile 24 ore su 24 per segnalare casi di abbandono o maltrattamenti su animali. Il numero è 392 5220090 contro l’abbandono di animali o per segnalare maltrattamenti su animali. L’associazione ha avviato a partire dal 2012 una campagna denominata #SalvaUnAmico e dal 2018, grazie alla collaborazione di Hill’s Pet Nutrition Italia e Amici di Casa Coop ha attivato un numero telefonico attivo 24 ore su 24.