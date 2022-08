Il concerto evento del 2023 a Napoli, i Coldplay al Maradona: i prezzi dei biglietti

Il concerto evento del 2023 a Napoli: i Coldplay tornano in Italia dopo sei anni e sbarcano al Maradona in una data che passerà alla storia. Biglietti in vendita già nelle prossime ore.

Le date italiane:

21 giugno 2023 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

25 e 26 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro

Biglietti disponibili in vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto.

Biglietti disponibili, in presale esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation, dalle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto fino alle ore 10.00 di giovedì 25 agosto. La disponibilità dei biglietti è limitata.

Prezzi e Settori – Milano:

Prato 109,25€ (95,00€ + prev. 14,25€)

Primo Settore Numerato 172,50€ (150,00€ + prev. 22,50€)

Secondo Settore Numerato 143,75€ (125,00€ + prev. 18,75€)

Terzo Settore Numerato 109,25€ (95,00€ + prev. 14,25€)

Quarto Settore Numerato 92,00€ (80,00€ + prev. 12,00€)

Quinto Settore Numerato 74,75€ (65,00€ + prev. 9,75€)

Sesto Settore Numerato 57,50€ (50,00€ + prev. 7,50€)

Prezzi e Settori – Napoli:

Prato 103,50€ (90,00€ + prev. 13,50€)

Primo Settore Numerato 172,50€ (150,00€ + prev. 22,50€)

Secondo Settore Numerato 138,00€ (120,00€ + prev. 18,00€)

Terzo Settore Numerato 97,75€ (85,00€ + prev. 12,75€)

Quarto Settore Numerato 74,75€ (65,00€ + prev. 9,75€)

Quinto Settore Numerato 63,25€ (55,00€ + prev. 8,25€)

Sesto Settore Numerato 57,50€ (50,00€ + prev. 7,50€)