Marigliano, un asilo nido per 60 bimbi

Il sindaco Peppe Jossa: “Nuove risorse in arrivo per Marigliano. Premiato l’impegno dell’amministrazione per i cittadini ed in particolare per le donne”

Stop ai disagi per le famiglie con bimbi piccoli i cui genitori lavorano entrambi: in un’area a ridosso del centro storico, abbandonata da oltre 30 anni, sorgerà un agri asilo finanziato con 2.040.959,00 euro grazie al progetto presentato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa ed ammesso ad ottenere le risorse del programma “Futura – La scuola del domani” che ha stanziato fondi per 2190 interventi che saranno realizzati in tutta Italia grazie al PNRR.

La struttura sorgerà nell’area alle spalle del parco Rea che è di proprietà comunale e potrà accogliere fino a 60 bambini, come previsto dalla normativa regionale.

La proposta alla quale ha lavorato il laboratorio PNRR con l’assessorato al ramo retto da Anna Terracciano, è quella della realizzazione di un agrinido che si basa su una cultura di attenzione alla qualità della vita e alla sostenibilità ambientale, prevedendo lo svolgimento di parte delle attività all’aperto, in aree specificamente progettate e connesse agli spazi educativi tradizionali.

“Incassiamo un altro risultato importante che innalza l’asticella della vivibilità nella nostra città. Comprendiamo le esigenze delle famiglie ed in particolare delle donne che, spesso, sono costrette a scegliere tra i figli ed il lavoro ed é per questo – sottolinea il primo cittadino Peppe Jossa – che ci siamo impegnati per non perdere la straordinaria opportunità di ampliare l’offerta educativa dedicata agli under 3 una volta entrato in funzione anche il nido di via Firenze”.