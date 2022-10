Il cane più bello d’Italia arriva da Nola: è il mastino Pupetta

Pupetta, giovane campionessa italiana di bellezza di razza mastino napoletano

È di Cinquevie di Nola / Pozzoceravolo in provincia di Napoli la femmina di mastino napoletano, di 14 mesi, ad essere proclamata Giovane Campionessa Italiana di Bellezza.

Pupetta conclude il campionato giovani dopo aver ottenuto 6 J CAC (certificato attitudine al campionato) rilasciato esclusivamente ai soggetti esposti in classe giovani meritevoli della massima qualifica (eccellente) e che abbiano vinto la propria classe.

Nata e cresciuta nella famiglia di Maria Esposito che insieme al marito Agostino Nunziata con gli amati figli Mario e Saverio super appassionati, portano avanti una passione familiare.

“Per noi è una gioia immensa, nonché un’ enorme soddisfazione e vanto aver raggiunto questo traguardo. Un campionato italiano non semplice da concludere per noi che da privati ci siamo confrontati nei ring con soggetti eccellenti appartenenti ai migliori allevamenti presenti sul nostro territorio. Ma ce l’abbiamo fatta! Ringrazio tutti i giudici che hanno apprezzato le eccellenti qualità di Pupetta, un esemplare di questa magnifica e storica razza che è il mastino napoletano, eccellenza della cinofilia e conosciuto in tutto il mondo per la sua mole ma soprattutto per la sua fierezza, lealtà e fedeltà” dichiara Maria Esposito, proprietaria ed allevatrice.