Somma Vesuviana: weekend all’insegna dello sport, musica e spettacolo

Somma Vesuviana, 15 e 16 ottobre all’ insegna dello sport, musica e spettacolo

La Pro Loco Vesuvia presenta Rivivere insieme Somma: due giorni di sport, musica e spettacolo. Per l’occasione la VII edizione di Bicicliamo Insieme.

Sabato 15 ottobre in piazza Vittorio Emanuele III si terranno esibizioni di basket, pallavolo, tennis, pattinaggio, karatè e tiro con l’arco.

Lo sport – afferma il presidente della Pro Loco Vesuvia, prof. Lello D’ Avino – deve essere un momento di aggregazione sociale e di divertimento. I genitori hanno il compito di trasmettere ai propri figli i valori sani dello sport e il rispetto per l’ambiente.

Per gli amanti della bici, curiosi e novelli paladini delle due ruote l’appuntamento è invece fissato per domenica 16 ottobre in Piazza Europa alle ore 9:00. Bicicliamo insieme è la manifestazione sportiva dedicata ai giovani e alle famiglie, giunta alla sua settima edizione. Il tema di quest’anno è una pedalata per la vita – In memoria di Gaetano Molaro: una gara priva di competizione che si snoderà attraverso le principali strade della città. Un momento di sport, ma soprattutto – come spiegano gli organizzatori – un invito alla riscoperta del nostro territorio, che amiamo e desideriamo sempre migliorare. Sono iniziative che nascono per far trascorrere ore piacevoli ai ragazzi tra allegria e spensieratezza. Solo in questo modo si può costruire un determinato stile sociale. Nel pomeriggio di domenica ci saranno ancora numerose esibizioni di scuole di ballo argentino e di tango. Dopo una sontuosa sfilata di moda, la serata si concluderà con la consegna di una targa alla famiglia Molaro in memoria del caro Gaetano.