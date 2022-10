Blitz a Casalnuovo, acerrano trovato con oltre mezzo chilo di coca in casa

Casalnuovo: sorpreso con la droga in casa. Arrestato.

Stamattina gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Virnicchi a Casalnuovo presso l’abitazione di un uomo dove, in un borsello, hanno rinvenuto 5 involucri del peso di circa 488 grammi di cocaina mentre, nell’armadio della camera da letto, hanno trovato un’altra borsa contenente circa 206 grammi della stessa sostanza, due bilancini, due smartphone e diverso materiale per il confezionamento della droga.

V.T., 32enne acerrano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.