L’associazione Culturale Oltremarigliano ha organizzato la 3^ edizione di Risonanze Filosofiche – Il Festival patrocinato dall’Università Federico II di Napoli, il Comune di Marigliano, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Tema dell’edizione 2021 è “Confini, ripensare l’abitare”.

Promuovere i diritti culturali, investire nelle capacità creative delle persone, sviluppare modelli collettivi alternativi a quelli atomistici che producono spesso solitudine ed individualismi, ricostruire una comunità fatta di relazioni con il territorio e riconquistare nuovi spazi di libertà e di benessere.

Oltremarigliano pensa al “Confine” come a una delle possibili strade da percorrere, cioè quella che porta a riattivare,– attraverso iniziative culturali come un festival della filosofia -, quegli spazi che spesso sono stati motivo di ostacolo tra culture. Il confine non va inteso solo come chiusura, ma anche come apertura; esso è la meta della mobilità.

Il Festival si svolgerà parte in streaming – sulla pagina FB dell’associazione Oltremarigliano – e parte in presenza presso il Castello Ducale di Marigliano.

Le date delle Risonanze sono il 25 e 26 giugno; il 3 e 4 luglio.

Il tema del terzo appuntamento di Risonanze Filosofiche, sarà trattato da luminari della filosofia.

Venerdì 25 aprirà i lavori del doppio weekend

il presidente dell’associazione – prof.ssa Rosanna Quindici;

ad introdurci invece nel pieno del tema sarà

il prof. Francesco Prudente

ideatore del Festival e organizzatore.

Ospiti i filosofi Carlo Sini e Umberto Curi, il Prof. Maurizio Ferraris, la Dott.ssa Maura Gancitano, il Prof. Giovanni Covone, la Prof.ssa Benedetta Giovanola, il Prof. Gaetano Vecchione, il Prof. Lucio Russo, la Prof.ssa Alessandra Rotundi.

Previsti gli interventi musicali del Trio Piracci e

degli Ondanueve.

Nello splendido scenario del Castello Ducale, ci saranno

le visite guidate organizzate da Sillabe di Arte.

Non mancheranno i momenti come

“Spazio ai giovani”; format che vedrà gli interventi in streaming a cura degli alunni del Liceo Classico Statale “G.Carducci” di Nola, gli alunni del I.I.S.S. “Manlio Rossi Doria” e gli studenti del Liceo Scientifico Statale “C.Colombo” di Marigliano.

Daranno il loro apporto il Sindaco di Marigliano Giuseppe Jossa e l’Assessore alla Scuola, Cultura, Giovani e Legalità la Prof.ssa Anna Sorgente.

Inoltre, dal 27 al 30 giugno, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Castello Ducale, si terrà la mostra d’arte “Walter Molli: l’arte oltre i confini”.

| N.B.: Per gli appuntamenti in presenza è obbligatoria la prenotazione effettuabile o sulla pagina Facebook dell’Associazione e all’e-mail: oltremarigliano@gmail.com|